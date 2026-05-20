Saint-Pierre-Laval

Concours de pétanque , repas (friture ou andouillettes/frites)

Terrain de pétanque et salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 13:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

13h30 terrain la Font St Pierre

Repas à partir de 19h00 salle socio-culturelle

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Terrain de pétanque et salle socio-culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61

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English : Petanque contest

1:30 p.m. Font St Pierre field

Meal from 19h00 in the Salle Socio-Culturelle

L’événement Concours de pétanque , repas (friture ou andouillettes/frites) Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse