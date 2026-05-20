Saint-Pierre-Laval

Loto

Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Organisé par le Club de l’Amitié.

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Salle Socio-Culturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 66 77 15 40

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English : Lotto

By Club de l’Amitié.

L’événement Loto Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse