Saint-Pierre-Laval

Fête patronale

Terrain communal, route de Lapalisse et salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Vide-greniers (emplacement gratuit), animations diverses (bowling, tir à la carabine,tir à la corde…. l’après-midi), repas (friture ou andouillettes/ frites)

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Terrain communal, route de Lapalisse et salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61

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English : Patron saint’s Day

Garage sale (free site), various activities (bowling, rifle shooting, tug-of-war…. in the afternoon), meal (friture or andouillettes/ frites)

L’événement Fête patronale Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse