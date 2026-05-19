Fête patronale Saint-Pierre-Laval
Fête patronale Saint-Pierre-Laval dimanche 28 juin 2026.
Saint-Pierre-Laval
Fête patronale
Terrain communal, route de Lapalisse et salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vide-greniers (emplacement gratuit), animations diverses (bowling, tir à la carabine,tir à la corde…. l’après-midi), repas (friture ou andouillettes/ frites)
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Terrain communal, route de Lapalisse et salle socioculturelle Saint-Pierre-Laval 42620 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 94 47 61
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English : Patron saint’s Day
Garage sale (free site), various activities (bowling, rifle shooting, tug-of-war…. in the afternoon), meal (friture or andouillettes/ frites)
L’événement Fête patronale Saint-Pierre-Laval a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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