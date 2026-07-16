Informations pratiques

Saint-Savin

Concours de pétanque

Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-05

Concours de pétanque ouvert à tous, en 4 parties.

Restauration sur place. .

Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 93 43

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde