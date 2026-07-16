UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Savin

Concours de pétanque Saint-Savin

samedi 8 août 2026 · Saint-Savin

Concours de pétanque Saint-Savin

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Plaine des Sports terrains pétanque
Ville
33920 Saint-Savin
Département
Gironde
Tarif

Saint-Savin

Concours de pétanque

Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08 2026-09-05

Concours de pétanque ouvert à tous, en 4 parties.
Restauration sur place.   .

Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 93 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde

À voir aussi à Saint-Savin (Gironde)