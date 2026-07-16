AGENDA · Saint-Savin
Concours de pétanque Saint-Savin
samedi 8 août 2026 · Saint-Savin
Informations pratiques
Saint-Savin
Concours de pétanque
Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 17:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-09-05
Concours de pétanque ouvert à tous, en 4 parties.
Restauration sur place. .
Plaine des Sports terrains pétanque Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 67 93 43
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Latitude Nord Gironde
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