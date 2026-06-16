Saint-Savin

Marché d’Eté des Producteurs et Artisans

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Présence de producteurs (viandes boucherie/charcuterie Fruits Sorbets Vins du Val de Loire et du Haut-Poitou) et artisans.

Dégustez les produits achetés sur place, des tables sont à votre disposition. Place ombragée.

Cuisson des viandes par nos bénévoles

Vente de frites sur place .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 46 12 57 nibaudeau.marylene@orange.fr

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English : Marché d’Eté des Producteurs et Artisans

L’événement Marché d’Eté des Producteurs et Artisans Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne