Marché d’Eté des Producteurs et Artisans Saint-Savin
Marché d’Eté des Producteurs et Artisans Saint-Savin vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Savin
Marché d’Eté des Producteurs et Artisans
Place de la Libération Saint-Savin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Présence de producteurs (viandes boucherie/charcuterie Fruits Sorbets Vins du Val de Loire et du Haut-Poitou) et artisans.
Dégustez les produits achetés sur place, des tables sont à votre disposition. Place ombragée.
Cuisson des viandes par nos bénévoles
Vente de frites sur place .
Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 46 12 57 nibaudeau.marylene@orange.fr
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English : Marché d’Eté des Producteurs et Artisans
L’événement Marché d’Eté des Producteurs et Artisans Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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