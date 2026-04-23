Déambulation Arts poétiques dans le village SAINT-SAVIN Saint-Savin

Saint-Savin

Déambulation Arts poétiques dans le village

SAINT-SAVIN Jardin du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin , une déambulation au fil des jardins & petites rues du village, accompagnée par des artistes & poètes.

Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.

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SAINT-SAVIN Jardin du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com

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English :

As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a stroll through the gardens and little streets of the village, accompanied by artists and poets.

Participation by hat. Reservations recommended by telephone.

L’événement Déambulation Arts poétiques dans le village Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65