Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déambulation Arts poétiques dans le village SAINT-SAVIN Saint-Savin

Déambulation Arts poétiques dans le village SAINT-SAVIN Saint-Savin samedi 18 juillet 2026.

Lieu : SAINT-SAVIN

Adresse : Jardin du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin

Ville : 65400 Saint-Savin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Savin

Déambulation Arts poétiques dans le village

SAINT-SAVIN Jardin du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin , une déambulation au fil des jardins & petites rues du village, accompagnée par des artistes & poètes.
Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.
  .

SAINT-SAVIN Jardin du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26  edelweiss-saint-savin@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a stroll through the gardens and little streets of the village, accompanied by artists and poets.
Participation by hat. Reservations recommended by telephone.

L’événement Déambulation Arts poétiques dans le village Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

À voir aussi à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées)