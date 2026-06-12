Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui Place de la Libération Saint-Savin
Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui Place de la Libération Saint-Savin lundi 20 juillet 2026.
Saint-Savin
Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui
Place de la Libération Devant l’église Saint-Savin Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Découverte de l’histoire du bourg et de son évolution au fil du temps anciennes fortifications, pont médiéval, moulin et quelques autres patrimoines. En amont du festival Musique et Patrimoine Vienne et Gartempe.
Sans réservation.
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Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Place de la Libération Devant l’église Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui
L’événement Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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