Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui Place de la Libération Saint-Savin

Saint-Savin

Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui

Place de la Libération Devant l’église Saint-Savin Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Découverte de l’histoire du bourg et de son évolution au fil du temps anciennes fortifications, pont médiéval, moulin et quelques autres patrimoines. En amont du festival Musique et Patrimoine Vienne et Gartempe.

Sans réservation.

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Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Place de la Libération Devant l’église Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui

L’événement Balade patrimoine Saint-Savin d’hier et d’aujourd’hui Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne