Concert Symphonique Carnaval des Animaux avec l’Orchestre Anima et le Duo Fortecello Saint-Savin mardi 21 juillet 2026.

Saint-Savin

Concert Symphonique Carnaval des Animaux avec l’Orchestre Anima et le Duo Fortecello

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Un concert à partager en famille, imaginé pour les petits comme pour les grands ! Le jeune orchestre parisien Anima, dirigé par la cheffe Géna Lievano, s’associe au duo violoncelle-piano le moins sérieux de France, le Duo Fortecello — Anna Mikulska au violoncelle et Philippe Argenty au piano.

Dans une atmosphère pleine d’humour et de fantaisie, les musiciens proposent un programme accessible, imagé et plein de surprises, présenté avec légèreté et complicité. Au fil du concert, le public croisera les animaux malicieux du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, frissonnera avec la célèbre Danse macabre, se laissera bercer par la délicate Pavane de Ravel, avant de découvrir la brillante Suite concertante de Théodore Dubois.

Un moment musical vivant et joyeux, où la grande musique se raconte avec sourire, imagination et esprit de partage. .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine assompvg@gmail.com

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English : Concert Symphonique Carnaval des Animaux avec l’Orchestre Anima et le Duo Fortecello

L’événement Concert Symphonique Carnaval des Animaux avec l’Orchestre Anima et le Duo Fortecello Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne