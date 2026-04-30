Saint-Savin

Découverte du Point du Jour secrets d’une fabrique étonnante à Saint-Savin

2 Avenue du Général de Gaulle Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Plongez dans un lieu insolite et chargé d’imaginaire avec la découverte de la Fabrique du Point du Jour. Guidés par Dominique Jacquot, laissez-vous conter l’histoire singulière de ce petit château miniature niché dans un jardin paysager. Entre ruines rêvées, décors pittoresques et détails architecturaux étonnants, cette visite invite à un véritable voyage hors du temps, au cœur d’un patrimoine méconnu du Sud Vienne Poitou.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .

2 Avenue du Général de Gaulle Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Découverte du Point du Jour secrets d’une fabrique étonnante à Saint-Savin

L’événement Découverte du Point du Jour secrets d’une fabrique étonnante à Saint-Savin Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne