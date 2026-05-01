Saint-Savin

Soirée jeux de société

Place de la Libération Tribunal Saint-Savin Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Envie de partager un moment ludique et convivial ? Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, une soirée jeux vous attend. Au programme une large sélection de jeux de société pour tous les goûts et tous les âges. Jeux d’ambiance en équipe, jeux de stratégie ou grands classiques, chacun pourra découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer dans une atmosphère chaleureuse.

Accessible à tous, cet événement est l’occasion idéale de passer une agréable soirée, de faire de nouvelles rencontres et de partager un moment de détente. Des boissons ainsi qu’une restauration sucrée seront proposées sur place pour accompagner cette soirée placée sous le signe du jeu et de la bonne humeur. Venez nombreux pour jouer, rire et vous amuser ! .

Place de la Libération Tribunal Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 14 37 56

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English : Soirée jeux de société

L’événement Soirée jeux de société Saint-Savin a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Latitude Nord Gironde