Saint-Savin

Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez

Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Par la compagnie Soleils de nuit .

Nombre de places limité.

Réservation recommandée par téléphone.

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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26

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English :

By the Soleils de nuit company.

Limited number of seats.

Reservations recommended by telephone.

L’événement Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Saint-Savin a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65