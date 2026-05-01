Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin
Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin vendredi 15 mai 2026.
Saint-Savin
Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez
Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Par la compagnie Soleils de nuit .
Nombre de places limité.
Réservation recommandée par téléphone.
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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26
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English :
By the Soleils de nuit company.
Limited number of seats.
Reservations recommended by telephone.
L’événement Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Saint-Savin a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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