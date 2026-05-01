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Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin

Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau

Adresse : SAINT-SAVIN

Ville : 65400 Saint-Savin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Savin

Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez

Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Par la compagnie Soleils de nuit .
Nombre de places limité.
Réservation recommandée par téléphone.
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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 

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English :

By the Soleils de nuit company.
Limited number of seats.
Reservations recommended by telephone.

L’événement Poésie à voix haute Ô vous qui comprenez Saint-Savin a été mis à jour le 2026-05-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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