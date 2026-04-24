Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lire en transat Saint-Savin

Lire en transat Saint-Savin

Lire en transat Saint-Savin mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Place de la Libération

Ville : 86310 Saint-Savin

Département : Vienne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Savin

Lire en transat

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :
2026-06-17

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
À Saint-Savin, venez écouter les Contes de Géraldine Ggé à 15h30   .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine   bibliotheque@saint-savin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Saint-Savin (Vienne)