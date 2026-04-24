Saint-Savin

Lire en transat

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

À Saint-Savin, venez écouter les Contes de Géraldine Ggé à 15h30 .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@saint-savin.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne