Lire en transat Saint-Savin
Lire en transat Saint-Savin mercredi 17 juin 2026.
Saint-Savin
Lire en transat
Place de la Libération Saint-Savin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-17
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
À Saint-Savin, venez écouter les Contes de Géraldine Ggé à 15h30 .
Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@saint-savin.fr
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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