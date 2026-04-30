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Choeur d’Hommes SAINT-SAVIN Saint-Savin

Choeur d’Hommes SAINT-SAVIN Saint-Savin mardi 7 juillet 2026.

Lieu : SAINT-SAVIN

Adresse : Abbatiale

Ville : 65400 Saint-Savin

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Savin

Choeur d’Hommes

SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

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SAINT-SAVIN Abbatiale Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 35 54 55  cie.acoljc@yahoo.com

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English :

L’événement Choeur d’Hommes Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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