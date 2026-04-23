Saint-Savin

Exposition de peintures

Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13

L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin une exposition/vente des peintures de Daniel Laffont, artiste pyrénéiste.

Entrée libre. Informations par téléphone.

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Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com

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English :

As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing an exhibition/sale of paintings by Pyrenean artist Daniel Laffont.

Admission free. Information by telephone.

L’événement Exposition de peintures Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65