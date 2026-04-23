Projection Conférence La vie du bousquetin des pyrénées au fil des saisons Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin
Projection Conférence La vie du bousquetin des pyrénées au fil des saisons Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin mardi 14 juillet 2026.
Saint-Savin
Projection Conférence La vie du bousquetin des pyrénées au fil des saisons
Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin en présence de l’auteur Jean-Paul Crampe, ancien Agent du Parc national des Pyrénées, la projection/conférence de son tout dernier documentaire la vie du bouquetin des Pyrénées au fil des saisons .
Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.
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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a screening/lecture of its latest documentary, La vie du bouquetin des Pyrénées au fil des saisons , in the presence of author Jean-Paul Crampe, a former agent of the Parc national des Pyrénées.
Participation by hat. Reservations recommended by telephone.
L’événement Projection Conférence La vie du bousquetin des pyrénées au fil des saisons Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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