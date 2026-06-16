Saint-Savin

FETE NATIONALE

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

8h Concours de pêche 11h Défilé des Sapeurs-Pompiers et revue, suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité 19h30 Repas sur réservation jusqu’au 7 juillet inclus (apéritif, entrée, entrecôtes ou saucisses/frites, dessert). 20,00 € (entrecôte) 17,00 € (saucisses) Repas enfant 10,00 €. Réservation 06.79.46.12.57. 06.33.70.83.66 21h Bal gratuit animé par les DUARIG’S 23h Feu d’artifice 23h30 Reprise du bal.

Fête foraine avec attractions pour petits et grands Jeux en bois Structures gonflables Maquillage Enfants Balade en calèche Déambulation lumineuse avant le feu d’artifice .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 46 12 57 nibaudeau.marylene@orange.fr

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English : FETE NATIONALE

L’événement FETE NATIONALE Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne