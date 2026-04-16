Secrets de villages Saint-Savin voyage dans le temps face à un panorama de rêve ! SAINT-SAVIN Saint-Savin

Saint-Savin

Secrets de villages Saint-Savin voyage dans le temps face à un panorama de rêve !

SAINT-SAVIN RDV sur la place du Trey, près de la fontaine Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Ce petit village de caractère et son ancienne abbaye au passé prestigieux gardent le souvenir des moines, des romantiques et des contemplatifs.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Réservation en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .

SAINT-SAVIN RDV sur la place du Trey, près de la fontaine Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

This small village of character and its old abbey with a prestigious past keep the memory of monks, romantics and contemplatives.

L’événement Secrets de villages Saint-Savin voyage dans le temps face à un panorama de rêve ! Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65