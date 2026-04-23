Vernissage de l’exposition de peintures Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin
Vernissage de l’exposition de peintures Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin lundi 13 juillet 2026.
Saint-Savin
Vernissage de l’exposition de peintures
Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Vernissage de l’exposition de peintures.
L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin le vernissage de l’exposition/vente des peintures de Daniel Laffont, artiste pyrénéiste. L’exposition est ouverte du lundi 13 au samedi 18 11h-13h & 14h-18h30.
Entrée libre. Informations par téléphone.
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Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
Vernissage of the painting exhibition.
As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing the opening of an exhibition/sale of paintings by Pyrenean artist Daniel Laffont. The exhibition is open from Monday 13th to Saturday 18th: 11am-1pm & 2pm-6.30pm.
Free admission. Information by phone.
L’événement Vernissage de l’exposition de peintures Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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