Saint-Savin

Vernissage de l’exposition de peintures

Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Vernissage de l’exposition de peintures.

L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin le vernissage de l’exposition/vente des peintures de Daniel Laffont, artiste pyrénéiste. L’exposition est ouverte du lundi 13 au samedi 18 11h-13h & 14h-18h30.

Entrée libre. Informations par téléphone.

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Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com

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English :

Vernissage of the painting exhibition.

As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing the opening of an exhibition/sale of paintings by Pyrenean artist Daniel Laffont. The exhibition is open from Monday 13th to Saturday 18th: 11am-1pm & 2pm-6.30pm.

Free admission. Information by phone.

L’événement Vernissage de l’exposition de peintures Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65