Projection Débat 17 jours au Népal Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin
Projection Débat 17 jours au Népal Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau Saint-Savin mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Savin
Projection Débat 17 jours au Népal
Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin , en présence de l’auteur Guy Nicollas, ancien Président du Club des montagnards Argelésiens, la projection/débat d’un film de voyage aux portes de l’Éverest, dans la vallée du Khumbu.
Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.
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Salle municipale, rez-de-chaussée de la Mairie, place Duhourcau SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a screening/debate of a film about a journey to the gates of Everest, in the Khumbu valley, in the presence of author Guy Nicollas, former President of the Club des montagnards Argelésiens.
Participation by hat. Reservations recommended by telephone.
L’événement Projection Débat 17 jours au Népal Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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