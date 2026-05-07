Fête de la musique Saint-Savin
Fête de la musique Saint-Savin samedi 20 juin 2026.
Saint-Savin
Fête de la musique
2 Place de la Libération Saint-Savin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Si vous n’avez pas encore dansé à un concert des Cactus Riders c’est que vous n’avez pas encore
assisté à un de leur show… On les connait pour leur capacité à remuer les foules et à ressusciter avec
ferveur l’âge d’or du rock’n’roll. Les 4 rockers passent à la vitesse supérieure et vous embarquent
désormais dans leur propre univers. Des compositions originales qui restent fidèles au répertoire
Rock&Roll qu’ils ont brillamment su défendre jusque là. Bien sur, quelques classiques du genre
retentiront toujours lors de leurs concerts, ces gars là n’oublient pas d’où ils viennent… .
2 Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 46 12 57
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Savin a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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