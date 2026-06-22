Concert Symphonique Beethoven! Symphonie No8 et Concerto No3 avec l’Orchestre Anima et G.Gasparian Saint-Savin lundi 20 juillet 2026.

Saint-Savin

Concert Symphonique Beethoven! Symphonie No8 et Concerto No3 avec l’Orchestre Anima et G.Gasparian

Place de la Libération Saint-Savin Vienne

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Un concert pour les amoureux de la grande musique, un véritable régal pour les oreilles, porté par des artistes qui ont déjà conquis le public de Saint-Savin lors des précédentes éditions du festival.

Le grand pianiste français Gérard Gasparian fait son retour pour interpréter le majestueux Concerto n°3 de Ludwig van Beethoven, œuvre à la fois puissante et profondément expressive. À ses côtés, le jeune orchestre parisien Anima, plein d’énergie et d’enthousiasme, est dirigé par la cheffe Géna Lievano.

En seconde partie, l’orchestre fera briller toute sa vitalité dans la lumineuse et pétillante Symphonie n°8 de Beethoven. Une soirée intense et inspirée, placée sous le signe du génie beethovénien et du plaisir partagé de la musique. .

Place de la Libération Saint-Savin 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine assompvg@gmail.com

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English : Concert Symphonique Beethoven! Symphonie No8 et Concerto No3 avec l’Orchestre Anima et G.Gasparian

L’événement Concert Symphonique Beethoven! Symphonie No8 et Concerto No3 avec l’Orchestre Anima et G.Gasparian Saint-Savin a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne