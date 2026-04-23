Conte musical Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin
Conte musical Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin Saint-Savin vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Savin
Conte musical
Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’association EdelWeiss organise, dans le cadre de ses Escapades culturelles de Saint-Savin , un conte musical l’histoire légendaire de la chapelle de Piétat , écrit et joué par un habitant du village.
Participation au chapeau. Réservation conseillée par téléphone.
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Salle de l’ancienne mairie, à côté du cloître de l’Abbatiale de Saint-Savin SAINT-SAVIN Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 13 11 07 26 edelweiss-saint-savin@mailo.com
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English :
As part of its Escapades culturelles de Saint-Savin program, the EdelWeiss association is organizing a musical tale, L’histoire légendaire de la chapelle de Piétat , written and performed by a local resident.
Participation by hat. Reservations recommended by telephone.
L’événement Conte musical Saint-Savin a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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