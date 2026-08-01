Concours de pétanque Sainte-Jalle
vendredi 7 août 2026 · Sainte-Jalle
Informations pratiques
Sainte-Jalle
Concours de pétanque
Le Village Sainte-Jalle Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concours de pétanque semi nocturne organisé par Tata Vieille and Co
Tirage à 20h 100€ + mises
Buvette et petite restauration sur place
.
Le Village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Semi-nighttime pétanque tournament organized by Tata Vieille and Co
Draw at 8:00 p.m.: 100? + bets
Refreshments and light snacks available on site
L’événement Concours de pétanque Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Sainte-Jalle (Drôme)
- Foire agricole artisanale Sainte-Jalle 8 août 2026