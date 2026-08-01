Informations pratiques

Sainte-Jalle

Concours de pétanque

Le Village Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concours de pétanque semi nocturne organisé par Tata Vieille and Co

Tirage à 20h 100€ + mises

Buvette et petite restauration sur place

.

Le Village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Semi-nighttime pétanque tournament organized by Tata Vieille and Co

Draw at 8:00 p.m.: 100? + bets

Refreshments and light snacks available on site

L’événement Concours de pétanque Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale