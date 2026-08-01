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AGENDA · Sainte-Jalle

Concours de pétanque Sainte-Jalle

vendredi 7 août 2026 · Sainte-Jalle

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Village
Ville
26110 Sainte-Jalle
Département
Drôme
Tarif

Sainte-Jalle

Concours de pétanque

Le Village Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concours de pétanque semi nocturne organisé par Tata Vieille and Co
Tirage à 20h 100€ + mises
Buvette et petite restauration sur place
  .

Le Village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90 

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English :

Semi-nighttime pétanque tournament organized by Tata Vieille and Co
Draw at 8:00 p.m.: 100? + bets
Refreshments and light snacks available on site

L’événement Concours de pétanque Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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