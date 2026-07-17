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AGENDA · Sainte-Jalle

Foire agricole artisanale Sainte-Jalle

samedi 8 août 2026 · Sainte-Jalle

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
village
Ville
26110 Sainte-Jalle
Département
Drôme
Tarif

Sainte-Jalle

Foire agricole artisanale

village Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Exposants, animations, exposition véhicules anciens, repas et petite restauration, soirée bal
Réservation conseillée pour le repas du midi (par téléphone ou en achetant un billet au Domaine du Rieu Frais)
  .

village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90 

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English :

Exhibitors, activities, classic car show, meals and light refreshments, evening dance
Reservations are recommended for lunch (by phone or by purchasing a ticket at the Domaine du Rieu Frais)

L’événement Foire agricole artisanale Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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