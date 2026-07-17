Informations pratiques

Sainte-Jalle

Foire agricole artisanale

village Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Exposants, animations, exposition véhicules anciens, repas et petite restauration, soirée bal

Réservation conseillée pour le repas du midi (par téléphone ou en achetant un billet au Domaine du Rieu Frais)

.

village Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 46 48 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibitors, activities, classic car show, meals and light refreshments, evening dance

Reservations are recommended for lunch (by phone or by purchasing a ticket at the Domaine du Rieu Frais)

L’événement Foire agricole artisanale Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale