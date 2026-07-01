Duo Conert Black Moon Ô Bistrot des Lavandes Sainte-Jalle
dimanche 26 juillet 2026 · Ô Bistrot des Lavandes · Sainte-Jalle
Informations pratiques
Sainte-Jalle
Duo Conert Black Moon
Ô Bistrot des Lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Duo concert black Moon au Bistrot des Lavandes, cuisine locale traditionnelle
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Ô Bistrot des Lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 43 60 obistrotdeslavandes@gmail.com
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English :
Black Moon Duo Concert at the Bistrot des Lavandes, featuring traditional local cuisine
L’événement Duo Conert Black Moon Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale