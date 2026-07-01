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AGENDA · Sainte-Jalle

Duo Conert Black Moon Ô Bistrot des Lavandes Sainte-Jalle

dimanche 26 juillet 2026 · Ô Bistrot des Lavandes · Sainte-Jalle

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Ô Bistrot des Lavandes
Adresse
50 route de Nyons
Ville
26110 Sainte-Jalle
Département
Drôme
Tarif

Sainte-Jalle

Duo Conert Black Moon

Ô Bistrot des Lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Duo concert black Moon au Bistrot des Lavandes, cuisine locale traditionnelle
  .

Ô Bistrot des Lavandes 50 route de Nyons Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 43 60  obistrotdeslavandes@gmail.com

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English :

Black Moon Duo Concert at the Bistrot des Lavandes, featuring traditional local cuisine

L’événement Duo Conert Black Moon Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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