RUY BLAS de Victor Hugo Salle des fetes Sainte-Jalle

Sainte-Jalle

RUY BLAS de Victor Hugo

Salle des fetes 120 chemin du Prieuré Sainte-Jalle Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Dans l’Espagne du XVII ieme Siècle, Ruy Blas, un simple laquais se retrouve embarqué dans un complot qui le propulse au sommet du pouvoir. Manipulations, amour impossible et révolte se croisent dans une intrigue où le destin se joue en grand.

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Salle des fetes 120 chemin du Prieuré Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com

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English :

In 17th-century Spain, Ruy Blas, a simple lackey, finds himself embroiled in a plot that propels him to the pinnacle of power. Manipulation, impossible love and revolt intersect in an intrigue where destiny plays out in the grand scheme of things.

L’événement RUY BLAS de Victor Hugo Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale