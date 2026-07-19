Concours de pétanque semi nocturne Morcenx-la-Nouvelle
mercredi 22 juillet 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Concours de pétanque semi nocturne
Halle de la distillerie, Av. du 8 mai 45 Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Que vous soyez amateur, professionnel ou même débutant, venez participer ou assister au concours de pétanque semi nocturne organisé par La boule d’or morcenaise !
Lancer du but à 19h30
Ouvert à tous
Doublette 6€ par équipe
Que vous soyez amateur, professionnel ou même débutant, venez participer ou assister au concours de pétanque semi nocturne organisé par La boule d’or morcenaise !
Lancer du but à 19h30
Ouvert à tous
Doublette 6€ par équipe .
Halle de la distillerie, Av. du 8 mai 45 Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 66 68 labouledormorcenaise@hotmail.com
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English : Concours de pétanque semi nocturne
Whether you’re an amateur, a pro, or even a beginner, come participate in or watch the semi-nighttime pétanque tournament organized by La Boule d’Or Morcenaise!
First throw at 7:30 p.m.
Open to everyone
Doubles: 6? per team
L’événement Concours de pétanque semi nocturne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morcenx
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