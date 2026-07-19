Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Concours de pétanque semi nocturne

Halle de la distillerie, Av. du 8 mai 45 Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Que vous soyez amateur, professionnel ou même débutant, venez participer ou assister au concours de pétanque semi nocturne organisé par La boule d’or morcenaise !

Lancer du but à 19h30

Ouvert à tous

Doublette 6€ par équipe

Que vous soyez amateur, professionnel ou même débutant, venez participer ou assister au concours de pétanque semi nocturne organisé par La boule d’or morcenaise !

Lancer du but à 19h30

Ouvert à tous

Doublette 6€ par équipe .

Halle de la distillerie, Av. du 8 mai 45 Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 17 66 68 labouledormorcenaise@hotmail.com

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English : Concours de pétanque semi nocturne

Whether you’re an amateur, a pro, or even a beginner, come participate in or watch the semi-nighttime pétanque tournament organized by La Boule d’Or Morcenaise!

First throw at 7:30 p.m.

Open to everyone

Doubles: 6? per team

L’événement Concours de pétanque semi nocturne Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morcenx