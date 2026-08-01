Informations pratiques

Sergeac

Concours de pétanque

Lieu-dit Le Bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

14h30 jet du but. 20h paëlla de Paco Paëlla (16€ sur réservation)

Concours organisé par le Comité des Fêtes de Sergeac

Jet du but à 14h30.

20h paëlla de Paco Paëlla sur réservation. .

Lieu-dit Le Bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 57 22 11

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English : Concours de pétanque

2:30 p.m.: Goal kick. 8:00 p.m.: Pa%EBlla by Paco Pa%EBlla (16? subject to confirmation)

L’événement Concours de pétanque Sergeac a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère