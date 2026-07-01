Concours de Pétanque Cour du Château Vandenesse
samedi 18 juillet 2026 · Cour du Château · Vandenesse
Informations pratiques
Vandenesse
Concours de Pétanque
Cour du Château 1 Route de Saint-Honoré Vandenesse Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le Comité des Fêtes de Vandenesse organise un concours de pétanque dans la cour du Château le samedi 18 juillet 2026. Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h. Frais d’inscription 10€. Buvette et restauration sur place. .
Cour du Château 1 Route de Saint-Honoré Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté genevieve.ma@orange.fr
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English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Vandenesse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan
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