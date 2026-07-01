Concours de Pétanque Cour du Château Vandenesse

Informations pratiques

Vandenesse

Concours de Pétanque

Cour du Château 1 Route de Saint-Honoré Vandenesse Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le Comité des Fêtes de Vandenesse organise un concours de pétanque dans la cour du Château le samedi 18 juillet 2026. Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à 14h. Frais d’inscription 10€. Buvette et restauration sur place. .

Cour du Château 1 Route de Saint-Honoré Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté genevieve.ma@orange.fr

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Vandenesse a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Rives du Morvan