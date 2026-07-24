CONCOURS DE PETANQUE centre village Vitry-Laché
dimanche 23 août 2026 · centre village · Vitry-Laché
Informations pratiques
Vitry-Laché
CONCOURS DE PETANQUE
centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 16:00:00
Date(s) :
2026-08-23
VITRY LACHE Dimanche 23 août 2026 Concours de PÉTANQUE Inscription sur place à partir de 9h30
Jet du but 11h00
Doublette formée 10€ par équipe
Enfants gratuit jusqu’à 10 ans
½ jambon pour les finalistes, divers lots et panier garnis
Sandwichs et buvette .
centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 09 38 vitryenfete58@gmail.com
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English : CONCOURS DE PETANQUE
L’événement CONCOURS DE PETANQUE Vitry-Laché a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny
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