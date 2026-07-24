CONCOURS DE PETANQUE centre village Vitry-Laché

Informations pratiques

Vitry-Laché

CONCOURS DE PETANQUE

centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

VITRY LACHE Dimanche 23 août 2026 Concours de PÉTANQUE Inscription sur place à partir de 9h30

Jet du but 11h00

Doublette formée 10€ par équipe

Enfants gratuit jusqu’à 10 ans

½ jambon pour les finalistes, divers lots et panier garnis

Sandwichs et buvette .

centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 09 38 vitryenfete58@gmail.com

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English : CONCOURS DE PETANQUE

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Vitry-Laché a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny