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AGENDA · Vitry-Laché

CONCOURS DE PETANQUE centre village Vitry-Laché

dimanche 23 août 2026 · centre village · Vitry-Laché

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
centre village
Adresse
JARDINS DE LA MAIRIE
Ville
58420 Vitry-Laché
Département
Nièvre
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vitry-Laché

CONCOURS DE PETANQUE

centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :
2026-08-23

VITRY LACHE Dimanche 23 août 2026 Concours de PÉTANQUE Inscription sur place à partir de 9h30
Jet du but 11h00
Doublette formée 10€ par équipe
Enfants gratuit jusqu’à 10 ans
½ jambon pour les finalistes, divers lots et panier garnis
Sandwichs et buvette   .

centre village JARDINS DE LA MAIRIE Vitry-Laché 58420 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 09 38  vitryenfete58@gmail.com

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English : CONCOURS DE PETANQUE

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Vitry-Laché a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny

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