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Concours de Puzzle Chaunay

Concours de Puzzle Chaunay

Concours de Puzzle Chaunay samedi 25 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 86510 Chaunay

Département : Vienne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 18 18

Chaunay

Concours de Puzzle

Salle des fêtes Chaunay Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Amateurs de puzzles, petits et grands, venez relever le défi!
Concours enfants à 16h30
Catégories 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans
‍ ‍ Grand concours adultes à 19h
Bourse aux puzzles de 15h30 à 18h30
Petite restauration salée et sucrée sur place   .

Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 67 57 89  ape.brux86510@gmail.com

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English : Concours de Puzzle

L’événement Concours de Puzzle Chaunay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou