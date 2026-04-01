Chaunay

Concours de Puzzle

Salle des fêtes Chaunay Vienne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Amateurs de puzzles, petits et grands, venez relever le défi!

Concours enfants à 16h30

Catégories 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans

‍ ‍ Grand concours adultes à 19h

Bourse aux puzzles de 15h30 à 18h30

Petite restauration salée et sucrée sur place .

Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 67 57 89 ape.brux86510@gmail.com

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English : Concours de Puzzle

L’événement Concours de Puzzle Chaunay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou