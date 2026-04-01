Concours de Puzzle Chaunay
Concours de Puzzle Chaunay samedi 25 avril 2026.
Chaunay
Concours de Puzzle
Salle des fêtes Chaunay Vienne
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Amateurs de puzzles, petits et grands, venez relever le défi!
Concours enfants à 16h30
Catégories 3/4 ans 5/6 ans 7/8 ans 9/10 ans
Grand concours adultes à 19h
Bourse aux puzzles de 15h30 à 18h30
Petite restauration salée et sucrée sur place .
Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 67 57 89 ape.brux86510@gmail.com
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English : Concours de Puzzle
L’événement Concours de Puzzle Chaunay a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou