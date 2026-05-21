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Concours de puzzle en duo Le Manège des Jeux Moncontour

Concours de puzzle en duo Le Manège des Jeux Moncontour dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Le Manège des Jeux

Adresse : 12 Place de Penthièvre

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Moncontour

Concours de puzzle en duo

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

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Sur réservation !   .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96 

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English :

L’événement Concours de puzzle en duo Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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