Concours de puzzle en duo Le Manège des Jeux Moncontour

Moncontour

Concours de puzzle en duo

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Amis puzzleurs, place à la compétition ! Formez votre binôme et assemblez un 500 pièces le plus vite possible pour décrocher le record de la boutique. Le bonus ? Chaque équipe repart avec son puzzle !

Sur réservation ! .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96

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English :

L’événement Concours de puzzle en duo Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor