Concours de puzzle en duo Le Manège des Jeux Moncontour
Concours de puzzle en duo Le Manège des Jeux Moncontour dimanche 28 juin 2026.
Moncontour
Concours de puzzle en duo
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Amis puzzleurs, place à la compétition ! Formez votre binôme et assemblez un 500 pièces le plus vite possible pour décrocher le record de la boutique. Le bonus ? Chaque équipe repart avec son puzzle !
Sur réservation ! .
Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96
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English :
L’événement Concours de puzzle en duo Moncontour a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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