Moncontour

Festival Anako du Film Ethnographique à Moncontour

19 Rue Porte aux Dames Moncontour Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les cueilleurs de mémoires, une ciné conférence de Patrick Bernard et Ken Ung

Pour la première fois à Moncontour, le festival Anako vous propose un long métrage documentaire exceptionnel présenté par son auteur. Une grande fresque consacrée aux peuples de la forêt amazonienne avec lesquels le réalisateur entretien une relation intime depuis plusieurs décennies. Les Yawalapiti du Haut-Xingu ou les Wayana de Guyane Française apprennent à filmer avec l’équipe Anako et constituent une mémoire inestimables de leurs rituels fondateur comme la cérémonie du Kuarup des Yawalapiti ou le grand rituel initiatique de Maraké des Wayana. Cette fresque unique témoigne des défis relevés par les peuples premiers de la forêt amazonienne depuis les premiers contacts jusqu’à nos jours. .

19 Rue Porte aux Dames Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 05 30 anakofondation@gmail.com

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English : Festival Anako du Film Ethnographique à Moncontour

L’événement Festival Anako du Film Ethnographique à Moncontour Moncontour a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais