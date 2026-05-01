Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour
Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour mercredi 20 mai 2026.
Moncontour
Découverte de la Marqueterie de paille
3 Rue Charbonnerie Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 11:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier duo intergénérationnel (parent-enfant …) à partir de 9 ans,(7 ans possible si manuel) durée 2h30, création mutuelle d’un tableau encadré (motif lettrage ou animal). Matériel fournis. .
3 Rue Charbonnerie Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 44 11 18
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English :
L’événement Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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