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Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour

Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour mercredi 20 mai 2026.

Adresse : 3 Rue Charbonnerie

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Moncontour

Découverte de la Marqueterie de paille

3 Rue Charbonnerie Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 11:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Atelier duo intergénérationnel (parent-enfant …) à partir de 9 ans,(7 ans possible si manuel) durée 2h30, création mutuelle d’un tableau encadré (motif lettrage ou animal). Matériel fournis.   .

3 Rue Charbonnerie Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 67 44 11 18 

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English :

L’événement Découverte de la Marqueterie de paille Moncontour a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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