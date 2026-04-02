Moncontour

2ème Rassemblement Teckels

Moncontour Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Point de départ sur le Parking du Lac du Gué du Magne

10h30 à 12h marche de 2,8 km

12h pot d’accueil

12h à 14h pique-nique ou restauration sur place

14h défilé

15h escape game extérieur

Chacun est responsable de son chien .

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 10 79 78 dorine.manteau@hotmail.fr

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English : 2ème Rassemblement Teckels

L’événement 2ème Rassemblement Teckels Moncontour a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais