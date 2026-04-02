2ème Rassemblement Teckels Moncontour
2ème Rassemblement Teckels Moncontour dimanche 24 mai 2026.
Moncontour
2ème Rassemblement Teckels
Moncontour Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Point de départ sur le Parking du Lac du Gué du Magne
10h30 à 12h marche de 2,8 km
12h pot d’accueil
12h à 14h pique-nique ou restauration sur place
14h défilé
15h escape game extérieur
Chacun est responsable de son chien .
Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 10 79 78 dorine.manteau@hotmail.fr
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English : 2ème Rassemblement Teckels
L’événement 2ème Rassemblement Teckels Moncontour a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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