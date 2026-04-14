Moncontour en roue libre !, Moncontour, Moncontour

Moncontour en roue libre ! Lundi 25 mai, 09h30 Moncontour Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T09:30:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-25T09:30:00+02:00 – 2026-05-25T12:00:00+02:00

Une boucle de 9 km au départ de Moncontour, ponctuée de pauses commentées pour ouvrir grand les yeux et les oreilles. Vous pédalerez à la découverte des charmants villages de Sauzeau et Ouzilly- Vignolles, tout en explorant les trésors floristiques, faunistiques et patrimoniaux du marais de la Dive.

Un concentré de nature, de patrimoine et de bonne humeur… Parce qu’on est « Si bien en PL’S » !

Rendez-vous pour :

Un accueil café à 9h30

Départ des vélos 10h

Inscription obligatoire

auprès de l’Office de tourisme du Pays Loudunais

au 05 49 22 22 22

avant le jeudi 21 mai.

Moncontour 30 Rue Maxime Ridouard, 86330 Moncontour Moncontour 86330 Moncontour Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 22 22 22 »}]

À l’occasion de Mai à Vélo, l’Office de tourisme du Pays Loudunais vous embarque pour une balade découverte pleine de pep’s !