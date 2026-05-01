Moncontour

Pardon St Mathurin et sa procession

Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Bretagne compte de nombreux pardons. A Moncontour le Pardon St Mathurin se déroule les Samedi et dimanche de la Pentecôte

Samedi

– 21h00 Messe

-22h00 procession aux flambeaux dans les rues de la cité .

Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 31

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English :

L’événement Pardon St Mathurin et sa procession Moncontour a été mis à jour le 2026-05-12 par Côtes d’Armor Destination