Pardon St Mathurin et sa procession Moncontour
Pardon St Mathurin et sa procession Moncontour samedi 23 mai 2026.
Moncontour
Pardon St Mathurin et sa procession
Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Bretagne compte de nombreux pardons. A Moncontour le Pardon St Mathurin se déroule les Samedi et dimanche de la Pentecôte
Samedi
– 21h00 Messe
-22h00 procession aux flambeaux dans les rues de la cité .
Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 30 31
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English :
L’événement Pardon St Mathurin et sa procession Moncontour a été mis à jour le 2026-05-12 par Côtes d’Armor Destination
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