Moncontour

Moncontour en roue libre !

Moncontour Active Park Moncontour Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

À l’occasion de Mai à Vélo, l’Office de tourisme du Pays Loudunais vous embarque pour une balade découverte pleine de pep’s !

Au programme une boucle de 6 km au départ de Moncontour, ponctuée de pauses commentées pour ouvrir grand les yeux et les oreilles.

Vous pédalerez à la découverte des charmants villages de Sauzeau et Ouzilly-Vignolles, tout en explorant les trésors floristiques, faunistiques et patrimoniaux du marais de la Dive.

Un concentré de nature, de patrimoine et de bonne humeur… Parce qu’on est Si bien en PL’S !

Alors, prêts à enfourcher votre vélo pour ce parcours inédit ?

Inscriptions obligatoires auprès de l’Office de tourisme du Pays Loudunais au 05 49 22 22 22 avant le jeudi 21 mai. .

Moncontour Active Park Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 94 94

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English : Moncontour en roue libre !

L’événement Moncontour en roue libre ! Moncontour a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais