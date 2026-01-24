Randonnée des Gués à Moncontour Moncontour

Randonnée des Gués à Moncontour

14 Rue du Rousseleau Moncontour Vienne

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Equiliberté fête ses 10 ans

Parcours balisés, paysages variés, accessibles aux cavaliers et meneurs

Défilé costumé

Spectacle de fauconnerie et contes offert à la tour

Dîner surprise anniversaire

Rejoignez-nous pour cet évènement exceptionnel

Tarifs et réservations à partir du 1er mars 2026 .

14 Rue du Rousseleau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58

