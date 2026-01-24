Randonnée des Gués à Moncontour Moncontour
Randonnée des Gués à Moncontour
14 Rue du Rousseleau Moncontour Vienne
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
2026-06-05
Equiliberté fête ses 10 ans
Parcours balisés, paysages variés, accessibles aux cavaliers et meneurs
Défilé costumé
Spectacle de fauconnerie et contes offert à la tour
Dîner surprise anniversaire
Rejoignez-nous pour cet évènement exceptionnel
Tarifs et réservations à partir du 1er mars 2026 .
14 Rue du Rousseleau Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 80 19 58
