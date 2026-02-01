Dive’rtissez-vous Moncontour
Dive’rtissez-vous Moncontour samedi 6 juin 2026.
St Jouin de Marnes -79- Moncontour Vienne
Une journée festive pour découvrir et profiter pleinement d’un cadre naturel exceptionnel rando-jeu, parcours VTT, balades à poneys, marché de producteurs et artisans, guinguette et food-trucks, concerts…. .
St Jouin de Marnes -79- Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
