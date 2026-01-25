Concours de puzzle 11 rue des arts Ouistreham
Concours de puzzle 11 rue des arts Ouistreham mardi 25 août 2026.
Ouistreham
Concours de puzzle
11 rue des arts 11 Rue des Arts Ouistreham Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:30:00
fin : 2026-08-25 17:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Venez mettre à l’épreuve votre rapidité en réalisant un puzzle de 1000 pièces en équipe, avec modèle !
Par équipe de 4 personnes (inscription en équipe, ou seul et nous constituerons les équipes), activité ouverte à tous à partir de 10 ans. Sur inscription.
Venez mettre à l’épreuve votre rapidité en réalisant un puzzle de 1000 pièces en équipe, avec modèle !
Par équipe de 4 personnes (inscription en équipe, ou seul et nous constituerons les équipes), activité ouverte à tous à partir de 10 ans.
Participation 2 € par personne, sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr .
11 rue des arts 11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr
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English : Concours de puzzle
Come and put your speed to the test by completing a 1000-piece jigsaw puzzle as a team, with a model!
In teams of 4 (register as a team, or on your own and we’ll make up the teams), an activity open to everyone aged 10 and over. Registration required.
L’événement Concours de puzzle Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer
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