Concours de puzzle 11 rue des arts Ouistreham

Ouistreham

Concours de puzzle

11 rue des arts 11 Rue des Arts Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25 17:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Venez mettre à l’épreuve votre rapidité en réalisant un puzzle de 1000 pièces en équipe, avec modèle !

Par équipe de 4 personnes (inscription en équipe, ou seul et nous constituerons les équipes), activité ouverte à tous à partir de 10 ans. Sur inscription.

Venez mettre à l’épreuve votre rapidité en réalisant un puzzle de 1000 pièces en équipe, avec modèle !

Par équipe de 4 personnes (inscription en équipe, ou seul et nous constituerons les équipes), activité ouverte à tous à partir de 10 ans.

Participation 2 € par personne, sur inscription tierslieu-ouistreham-rivabella.fr .

11 rue des arts 11 Rue des Arts Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 25 51 60 accueil.csc@ville-ouistreham.fr

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English : Concours de puzzle

Come and put your speed to the test by completing a 1000-piece jigsaw puzzle as a team, with a model!

In teams of 4 (register as a team, or on your own and we’ll make up the teams), an activity open to everyone aged 10 and over. Registration required.

L’événement Concours de puzzle Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Caen la Mer