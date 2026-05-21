Concours de saut d’obstacles La Capelle-Bleys
Concours de saut d’obstacles La Capelle-Bleys dimanche 21 juin 2026.
La Capelle-Bleys
Concours de saut d’obstacles
La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concours organisé par la Bride Capelloise. Buvette restauration sur place.
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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 87 95 43 42 labride12@gmail.com
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English :
Competition organized by the Bride Capelloise. Refreshments and snacks on site.
L’événement Concours de saut d’obstacles La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)