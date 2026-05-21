La Capelle-Bleys

Concours de saut d’obstacles

La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concours organisé par la Bride Capelloise. Buvette restauration sur place.

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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 87 95 43 42 labride12@gmail.com

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English :

Competition organized by the Bride Capelloise. Refreshments and snacks on site.

L’événement Concours de saut d’obstacles La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)