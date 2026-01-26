Concours de Saut d’Obstacles Poneys Tournée des As Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles Poneys Tournée des As

Arnac-Pompadour

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

2026-05-01

Savennes Jump Endurance est ravie d’accueillir les jeunes cavaliers poneys en concours de saut d’obstacles pour la Tournée des As lors de deux journées riches en émotions et en compétition.

Restauration, buvette et village exposant sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

