Fête des plantes à Pompadour, Arnac-Pompadour

Fête des plantes à Pompadour

hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-05-02 2026-09-26

Fête des plantes organisée par Les Jardins de la Marquise . Retrouvez de nombreux exposants de plantes et de décoration de jardin. Démonstrations, art floral…

Conférence

Jeux pour enfants.

Tombola

Buvette et food-trucks sur place. .

hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 01 94 33 lesjardinsdelamarquise19@outlook.fr

English : Fête des plantes à Pompadour

