Grande Semaine de Pompadour, Stade équestre et hippodrome Arnac-Pompadour

Grande Semaine de Pompadour

Stade équestre et hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-09-16

fin : 2026-09-20

2026-09-16

Au programme Les finales Nationales des Jeunes Chevaux de Sport en Concours Complet d’Equitation, ainsi que les journées internationales de l’anglo-arabes.

Les épreuves de Dressage et de Saut d’Obstacles, se dérouleront sur les carrières du Puy-Marmont, les épreuves de Cross auront lieu sur l’Hippodrome.

Restauration et village exposant sur place. .

Stade équestre et hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

English : Grande Semaine de Pompadour

