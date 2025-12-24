Grande Semaine de Pompadour, Stade équestre et hippodrome Arnac-Pompadour
Grande Semaine de Pompadour, Stade équestre et hippodrome Arnac-Pompadour mercredi 16 septembre 2026.
Grande Semaine de Pompadour
Stade équestre et hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-16
Au programme Les finales Nationales des Jeunes Chevaux de Sport en Concours Complet d’Equitation, ainsi que les journées internationales de l’anglo-arabes.
Les épreuves de Dressage et de Saut d’Obstacles, se dérouleront sur les carrières du Puy-Marmont, les épreuves de Cross auront lieu sur l’Hippodrome.
Restauration et village exposant sur place. .
Stade équestre et hippodrome Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande Semaine de Pompadour
L’événement Grande Semaine de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze