Concours de Saut d’Obstacles d’Automne Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de saut d’obstacles organisé par Pompadour Cité du Cheval

Étape du Circuit régional, épreuves à 1m40

Restauration et village exposant sur place.

Rendez-vous sur le stade équestre entrée libre .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

