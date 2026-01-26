Concours de Saut d’Obstacles d’Automne Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Gratuit
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
2026-09-24
Concours de saut d’obstacles organisé par Pompadour Cité du Cheval
Étape du Circuit régional, épreuves à 1m40
Restauration et village exposant sur place.
Rendez-vous sur le stade équestre entrée libre .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
English : Concours de Saut d’Obstacles d’Automne
