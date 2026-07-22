AGENDA · Agon-Coutainville
Concours de sculptures de sable Plage Agon-Coutainville
vendredi 21 août 2026 · Plage · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Concours de sculptures de sable
Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Concours de sculptures de sable, petits & grands, dès 4 ans.
Rendez-vous à 14h30 sur la plage du Passous. Tout âge. Plusieurs catégories. .
Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Concours de sculptures de sable
L’événement Concours de sculptures de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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