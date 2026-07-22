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Concours de sculptures de sable Plage Agon-Coutainville

vendredi 21 août 2026 · Plage · Agon-Coutainville

Concours de sculptures de sable Plage Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Plage
Adresse
Avenue du Passous
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Concours de sculptures de sable

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Concours de sculptures de sable, petits & grands, dès 4 ans.

Rendez-vous à 14h30 sur la plage du Passous. Tout âge. Plusieurs catégories.   .

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Concours de sculptures de sable

L’événement Concours de sculptures de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme

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