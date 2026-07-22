Concours de sculptures de sable Plage Agon-Coutainville

Informations pratiques

Agon-Coutainville

Concours de sculptures de sable

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:30:00

fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Concours de sculptures de sable, petits & grands, dès 4 ans.

Rendez-vous à 14h30 sur la plage du Passous. Tout âge. Plusieurs catégories. .

Plage Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Concours de sculptures de sable

L’événement Concours de sculptures de sable Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme