Concours de tir à l’arc en salle Gymnase des Bengalis La Tremblade

dimanche 18 octobre 2026 · Gymnase des Bengalis · La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Concours de tir à l’arc en salle

Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Concours de tir à l’arc Tir à 18m

Organisation Les Archers Trembladais

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Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 47 78

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English :

18-Meter Archery Competition

Organized by: Les Archers Trembladais

L’événement Concours de tir à l’arc en salle La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade