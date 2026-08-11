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AGENDA · La Tremblade

Concours de tir à l’arc en salle Gymnase des Bengalis La Tremblade

dimanche 18 octobre 2026 · Gymnase des Bengalis · La Tremblade

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Gymnase des Bengalis
Adresse
95 rue Marcel Gaillardon
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Concours de tir à l’arc en salle

Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Concours de tir à l’arc Tir à 18m
Organisation Les Archers Trembladais
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Gymnase des Bengalis 95 rue Marcel Gaillardon La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 47 78 

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English :

18-Meter Archery Competition
Organized by: Les Archers Trembladais

L’événement Concours de tir à l’arc en salle La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-11 par Mairie de La Tremblade

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