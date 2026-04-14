Concours d’éloquence Salle des fêtes Peyrins
Concours d’éloquence Salle des fêtes Peyrins samedi 13 juin 2026.
Peyrins
Concours d’éloquence
Salle des fêtes 195 le village Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours d’éloquence sur le thème du harcèlement scolaire et du respect, organisé par l’association Protège ta voix. Ouvert à tous, à la salle des fêtes de Peyrins.
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Salle des fêtes 195 le village Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 41 08 49 protegetavoix@gmail.com
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English :
Eloquence competition on the theme of bullying and respect, organized by the Protège ta voix association. Open to all, at Peyrins village hall.
L’événement Concours d’éloquence Peyrins a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme