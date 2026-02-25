Fête de la musique Place du Champs de Mars Peyrins

Peyrins

Fête de la musique

Place du Champs de Mars Grande Rue Peyrins Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Venez nombreux pour célébrer la Fête de la Musique à Peyrins et profitez de nombreuses animations initiation Danse Country, concerts et bien plus encore !

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Place du Champs de Mars Grande Rue Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11 mairie@peyrins.fr

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English :

Come one, come all to celebrate the Fête de la Musique in Peyrins and enjoy a wide range of activities, including country dance initiation, concerts and much more!

L’événement Fête de la musique Peyrins a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme