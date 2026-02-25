Fête de la musique Place du Champs de Mars Peyrins
Fête de la musique Place du Champs de Mars Peyrins jeudi 18 juin 2026.
Peyrins
Fête de la musique
Place du Champs de Mars Grande Rue Peyrins Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Venez nombreux pour célébrer la Fête de la Musique à Peyrins et profitez de nombreuses animations initiation Danse Country, concerts et bien plus encore !
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Place du Champs de Mars Grande Rue Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11 mairie@peyrins.fr
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English :
Come one, come all to celebrate the Fête de la Musique in Peyrins and enjoy a wide range of activities, including country dance initiation, concerts and much more!
L’événement Fête de la musique Peyrins a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme
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